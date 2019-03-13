2019-03-13T20:43:51+03:00
В мире

«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены

Ранее в американских СМИ появилась информация, что вместе с президентом по стране путешествует «фальшивая первая леди»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп и его супруга МеланьяПрезидент США Дональд Трамп и его супруга МеланьяФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал «фейковыми» средства массовой информации, написавшие о том, что в поездках по стране главу государства сопровождает двойник его жены Малньи.

"Фейковые СМИ изменили при помощи программы Photoshop фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах", — возмутился Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что эти СМИ «становятся все более безумными с течением времени».

Напомним, ранее в США многие издания, включая USA Today, New York Daily News, Washington Examiner, заявили, что вместе с Дональдом Трампом по штатам путешествует не его супруга Меланья, а "фальшивая первая леди".

Такие слухи появились после поездки 8 марта Дональда и Меланьи Трамп в штат Алабама, который пострадал от торнадо. После встречи с жителями некоторые из них рассказали, что "чувствовали, что что-то не так". Очевидцы сообщали о якобы не такой форме лица первой леди, а также о том, что рост двойника не соответствует росту настоящей Меланьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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