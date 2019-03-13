2019-03-13T22:40:16+03:00
Происшествия

Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX

Ранее произошла вторая за полгода авиакатастрофа с участием этой модели самолета [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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США приостанавливают полеты самолетов Boeing 737 MAX 8США приостанавливают полеты самолетов Boeing 737 MAX 8Фото: REUTERS
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В среду, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и МАХ 9 на территории страны.

"Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX.

Напомним, 10 марта в Эфиопии произошло крушение самолета Boeing 737 MAX 8, принадлежащего авиакомпании Ethiopian Airlines. Авария произошла через несколько минут после взлета из аэропорта Адис-Абебы. На борту находились 157 человек, все они погибли. Среди жертв - трое россиян.

Происшествие с этой моделью самолета произошло во второй раз за последние полгода. В октябре прошлого года потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Ранее авиакомпании многих стран уже приостановили использование Boeing 737 MAX. В России их эксплуатирует только авиакомпания S7, которая уже объявила об остановке использования этих лайнеров до выяснения причин катастроф.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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