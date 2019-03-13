2019-03-13T22:46:21+03:00
Происшествия

Из итальянской церкви похитили картину Питера Брейгеля-младшего

ЧП произошло в городе Кастельнуово-Магра в северной области Лигурия
Екатерина БОЛГОВА
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Картину Питера Брейгеля-младшего украли из итальянской церквиКартину Питера Брейгеля-младшего украли из итальянской церквиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Картину Питера Брейгеля-младшего "Распятие" украли из церкви Святой Марии Магдалины в городе Кастельнуово-Магра в северной итальянской области Лигурия. ЧП произошло утром в среду, 13 марта. Похитители разбили защитное стекло при помощи биты, унесли картину и и скрылись на машине. По данным полиции, преступников было двое.

" Я думаю, что это было целенаправленная кража: в той же церкви есть два других важных произведения. Мы надеемся, что она снова будет найдена", - заявил мэр Кастельнуово-Магра Даниэле Монтебелло.

Он отметил, что эта кража стала "тяжелым ударом для нашего сообщества", передает РИА Новости.

Отметим, что Питер Брейгель-младший жил на рубеже 16-го и 17-го веков. Его работы содержат сцены Страшного суда и демонические герои, из-за чего его называют "Адским". В позднем творчестве художник перешел к историям повседневной жизни. Самые знаменитые его работы - "Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц", "Крестьянская свадьба", "Свадебный танец".

ИСТОЧНИК KP.RU

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