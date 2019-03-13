2019-03-13T22:56:54+03:00
Происшествия

Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3% после запрета на полеты 737 MAX в США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении приостановить полеты этих самолетов на территории страны
Екатерина БОЛГОВА
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Акции Boeing снизились после решения Трампа приостановить полеты самолетов 737 MAX в СШААкции Boeing снизились после решения Трампа приостановить полеты самолетов 737 MAX в СШАФото: REUTERS
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В среду, 13 марта, акции авиастроительного концерна Boeing на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали более чем на 3%. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о временном запрете полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на территории страны.

По данным торгов по состоянию на 21:50 мск, акции компании уменьшились на 3,1%, составив 363,84 доллара за акцию.

Напомним, в ходе выступления в Белом доме Трамп заявил, что решил приостановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его особого распоряжения.

"Все пилоты, все авиалинии уведомлены об этом. Они согласны с нами. Безопасность американцев и всех людей является нашим главным приоритетом", - сказал Трамп.

Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX.

Напомним, 10 марта, потерпел крушение Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Все они погибли.

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Акции Boeing продолжают падать из-за глобального запрета полетов 737 MAX. После второй за последние полгода катастрофы с этими самолетами от воздушных судов отказались Китай (крупнейший клиент Boeing), Британия, Франция, Ирландия, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Оман, Малайзия, Австралия, а также ряд африканских стран и стран Латинской Америки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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