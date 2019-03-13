Концерн Boeing рекомендовал приостановить полёты 737 MAX по всему миру
Авиастроительный концерн Boeing рекомендовал Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить полеты самолетов Boeing 737 MAX во всех странах мира.
«Boeing по-прежнему уверена в безопасности 737 MAX. Тем не менее, после консультации с Федеральным авиационным управлением США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и клиентами по всему миру, Boeing принял решение — из-за предосторожности и для того, чтобы заверить общественность в безопасности — рекомендовать FAA временно приостановить полёты 737 MAX по всему миру», — отмечается в релизе компании.
Генеральный исполнительный директор концерна Деннис Муиленберг подчеркнул, что компания выясняет причины происшествий с участием 737 MAX.
Напомним, ранее в среду, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил о введенном запрете на эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 на территории страны. По его словам, запрет будет действовать до его нового распоряжения. Это произошло после авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии: Boeing 737 MAX потерпел крушение через несколько минут после вылета из Адис-Абебы, погибли 157 человек. Среди погибших - граждане 35 стран.
Место крушения боинга в Эфиопии.
ИСТОЧНИК KP.RU