Концерн Boeing рекомендовал приостановить полёты 737 MAX по всему миру

13 Март 23:05 2019-03-13T23:05:06+03:00

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Авиастроительный концерн Boeing рекомендовал Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить полеты самолетов Boeing 737 MAX во всех странах мира.

«Boeing по-прежнему уверена в безопасности 737 MAX. Тем не менее, после консультации с Федеральным авиационным управлением США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и клиентами по всему миру, Boeing принял решение — из-за предосторожности и для того, чтобы заверить общественность в безопасности — рекомендовать FAA временно приостановить полёты 737 MAX по всему миру», — отмечается в релизе компании.

Генеральный исполнительный директор концерна Деннис Муиленберг подчеркнул, что компания выясняет причины происшествий с участием 737 MAX.

Напомним, ранее в среду, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил о введенном запрете на эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 на территории страны. По его словам, запрет будет действовать до его нового распоряжения. Это произошло после авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии: Boeing 737 MAX потерпел крушение через несколько минут после вылета из Адис-Абебы, погибли 157 человек. Среди погибших - граждане 35 стран.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU