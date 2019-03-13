В результате нападения на школу в Бразилии погибли 10 человек

13 Март 23:59 2019-03-14T00:01:20+03:00

Шесть учеников и две сотрудницы школы погибли при нападении на учебное заведение Фото: REUTERS

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В бразильском городе Сузано в штате Сан-Паулу десять человек погибли в результате вооруженного нападения на школу, более 15 человек получили ранения. Полиция установила личности стрелявших.

Бойню устроили два молодых человека в возрасте 25 и 17 лет. Последний еще год назад был учеником этой школы, старший также ранее учился здесь. О молодых людях известно, что они ранее не привлекались к уголовной ответственности. Неизвестно, что побудило на это преступление.

Перед нападением на школу, злоумышленники несколько раз стреляли во владельца небольшого магазинчика, расположенного неподалеку. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Globo.

Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство - чемоданчик с проводами. Также при осмотре здания нашли бутылки с предположительно "коктейлем Молотова". Преступники стреляли из револьвера 38-го калибра, а также у них были с собой лук, стрелы и нож, которыми они пользовались при нападении.

Как писал ранее сайт "КП", преступники в черной одежде и масках ворвались в здание около 9:30 по местному времени (15:30 мск). Они открыли огонь по всем вокруг, а затем покончили с собой. Среди их жертв шесть учеников в возрасте от 15 до 17 лет и две сотрудницы учебного заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696976" frameborder="0"></iframe> Стрельба в школе в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU