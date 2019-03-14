2019-03-14T00:29:38+03:00
В мире

Трамп признался, что переживает за Манафорта

Глава государства назвал печальным тот факт, что экс-глава его предвыборного штаба отправится в тюрьму
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп переживает за экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, которого осудили на 7,5 лет лишения свободы. Об этом глава государства заявил во время очередной встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп напомнил, что Манафорт успешно работал на 40-го президента США Рональда Рейгана.

"Я очень переживаю за него, я думаю, что это очень печальная ситуация", - сказал он.

На вопрос, обдумывал ли он возможность помилования Манафорта, Трамп подчеркнул, что не рассматривал этот вопрос, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 марта экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 3,5 годам тюрьмы. Такое решение принял суд округа Колумбия по обвинению в незарегистрированной работе лоббиста и давлении на свидетелей. Манафорт также обязан выплатить штраф в размере более шести миллионов долларов.

До этого, 8 марта, суд Вирджинии приговорил его к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы за финансовые нарушения. Суд присяжных признал его виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве, а также сокрытии банковских счетов в других странах. В итоге Манафорт проведет в заключении семь с половиной лет.

Прокуроры города Нью-Йорк в конце февраля пригрозили, что выдвинут против него новые обвинения в нарушении законов штата, если Трамп решит его помиловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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