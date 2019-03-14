2019-03-14T00:54:08+03:00
Спорт

ФИФА рассмотрит возможность проведения ЧМ-2022 в двух странах

Чемпионату необходимы дополнительные площадки для проведения матчей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
FIFA хочет провести ЧМ-2022 в двух странахFIFA хочет провести ЧМ-2022 в двух странахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На предстоящем заседании в Майами Совет Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрит возможность проведения чемпионата мира 2022 года в двух странах. Честь разделить организацию и проведение чемпионата вместе с Катаром может достаться Кувейту или Оману, как странам соблюдающим нейтралитет в дипломатическом конфликте в Персидском заливе.

Идея родилась из желания ФИФА расширить количество участников мирового первенства до 48. Кроме того, одной из причин поиска второй страны является логистика - чемпионату мира нужны от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей, передает ТАСС.

При этом в федерации подчеркнули, что подключение к ЧМ-2022 второй страны должно отвечать определенным требованиям и обязательно должно быть одобрено властями Катара.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

В ТЕМУ

ЧМ-2022 в Катаре: Есть ли футбол без алкоголя?

В 2022 году чемпионат мира впервые пройдет в мусульманской стране со строгими законами. Наш корреспондент поехал в Доху и решил выяснить - как это будет? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения
Минфин разместил ОФЗ на 91 млрд рублей за один день
Трамп признался, что переживает за Манафорта
В результате нападения на школу в Бразилии погибли 10 человек
Адепты новой украинской церкви захватили храм УПЦ в Ровненской области
Британский парламент проголосовал против Brexit без сделки с ЕС
Концерн Boeing рекомендовал приостановить полёты 737 MAX по всему миру
Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3% после запрета на полеты 737 MAX в США
Из итальянской церкви похитили картину Питера Брейгеля-младшего
Украина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX
Французские республиканцы предложили отменить санкции против России
Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram