ФИФА рассмотрит возможность проведения ЧМ-2022 в двух странах

СЕГОДНЯ 00:54 2019-03-14T00:54:08+03:00

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На предстоящем заседании в Майами Совет Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрит возможность проведения чемпионата мира 2022 года в двух странах. Честь разделить организацию и проведение чемпионата вместе с Катаром может достаться Кувейту или Оману, как странам соблюдающим нейтралитет в дипломатическом конфликте в Персидском заливе.

Идея родилась из желания ФИФА расширить количество участников мирового первенства до 48. Кроме того, одной из причин поиска второй страны является логистика - чемпионату мира нужны от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей, передает ТАСС.

При этом в федерации подчеркнули, что подключение к ЧМ-2022 второй страны должно отвечать определенным требованиям и обязательно должно быть одобрено властями Катара.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

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ИСТОЧНИК KP.RU