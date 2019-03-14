Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения

СЕГОДНЯ 01:45 2019-03-14T01:45:22+03:00

Больше всего сообщений о проблемах с отправкой фото, видео и аудиофайлов

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В работе мессенджера WhatsApp 13 марта произошел сбой. Об этом сообщают пользователи приложения на мониторинговом сайте Downdetector, отслеживающим проблемы на самых популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались с 19.58 по московскому времени. По данным портала, пользователи испытывают сложности с получением и отправкой сообщений (48%), соединением (38%) и входом в систему (13%). Больше всего жалоб на отправку фото-, видео- и аудиофайлов.

О проблемах с WhatsApp сообщили жители Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Испании, а также стран Латинской Америки: Бразилии, Аргентины, Мексики. Также поступали жалобы из штата Флорида (США).

Ранее сайт kp.ru писал о проблемах работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран жаловались на сбои при попытках войти в свои аккаунты в соцсетях. Большой сбой был отмечен в Соединенных Штатах и странах Западной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU