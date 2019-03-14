2019-03-14T02:17:00+03:00
Происшествия

Число жертв обрушения здания в Нигерии возросло до восьми человек

Спасателям удалось спасти из-под завалов 37 человек [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Нигерии обрушилось жилое здание, в котором работала школаВ Нигерии обрушилось жилое здание, в котором работала школаФото: REUTERS
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По последним данным, в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли восемь человек. Об этом сообщили в спасательной службе страны.

Как передает агентство Associated Press, из под завалов удалось спасти 37 человек, один человек числится пропавшим без вести. При этом в официальном заявлении власти страны не называли точное число жертв.

Из-под завалов удалось спасти 37 человек Фото: REUTERS

Из-под завалов удалось спасти 37 человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Губернатор штата Лагос Акинвунми Амбоде рассказал, что здание рухнуло из-за того, что находилось в аварийном состоянии и его должны были снести. Но его не только не ликвидировали, но даже не расселили, а на его верхнем этаже незаконно была организована школа. Поэтому среди жертв и пострадавших много детей.

Губернатор штата Лагос пообещал провести расследование инцидента Фото: REUTERS

Губернатор штата Лагос пообещал провести расследование инцидентаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Амбоде пообещал сразу после завершения спасательных операций провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности за это ЧП.

«Самое важное сейчас - это спасти как можно больше жизней, а также проследить, чтобы спасенные получили надлежащий уход», - сказал он.

По словам губернатора, его заместитель посещал больницы. Он также сообщил, что правительство будет оплачивать больничные счета пострадавших при обрушении здания.

Среди пострадавших много детей Фото: REUTERS

Среди пострадавших много детейФото: REUTERS

Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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