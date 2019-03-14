Число жертв обрушения здания в Нигерии возросло до восьми человек
По последним данным, в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли восемь человек. Об этом сообщили в спасательной службе страны.
Как передает агентство Associated Press, из под завалов удалось спасти 37 человек, один человек числится пропавшим без вести. При этом в официальном заявлении власти страны не называли точное число жертв.
Из-под завалов удалось спасти 37 человекФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Губернатор штата Лагос Акинвунми Амбоде рассказал, что здание рухнуло из-за того, что находилось в аварийном состоянии и его должны были снести. Но его не только не ликвидировали, но даже не расселили, а на его верхнем этаже незаконно была организована школа. Поэтому среди жертв и пострадавших много детей.
Губернатор штата Лагос пообещал провести расследование инцидентаФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Амбоде пообещал сразу после завершения спасательных операций провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности за это ЧП.
«Самое важное сейчас - это спасти как можно больше жизней, а также проследить, чтобы спасенные получили надлежащий уход», - сказал он.
По словам губернатора, его заместитель посещал больницы. Он также сообщил, что правительство будет оплачивать больничные счета пострадавших при обрушении здания.
Среди пострадавших много детейФото: REUTERS
Фото: REUTERS
ИСТОЧНИК KP.RU