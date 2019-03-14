2019-03-14T02:37:58+03:00
Политика

Посол РФ в США сомневается, что Вашингтон пойдет на компромисс по ДРСМД

Анатолий Антонов напомнил, что Америка оправдывала свои действия, придумав российскую ракету, якобы нарушающую договор
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты, скорее всего, не пойдут на компромисс в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что администрация США приняла все решения по договору до объявления о выходе из него.

"Звучали тезисы многих американских адмиралов, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая. Затем была выдумана сказка о том, что у нас есть какая-то ракета, которая якобы выходит за пределы ДРСМД. Мне кажется, что американцы не пойдут на какие-то компромиссы в этом вопросе", - уверен Антонов.

Дипломат отметил, что разочарован стремлением США взаимодействовать "на языке ультиматумов". Он напомнил, что и Россия, и США несут особую ответственность за международные меры безопасности как "великие ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН".

Ранее Антонов заявлял, что Россия со своей стороны сделала все возможное для сохранения ДРСМД.

Напомним, сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из договора еще в начале февраля 2019 года, а спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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