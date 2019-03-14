2019-03-14T03:13:16+03:00
Политика

Сенат США принял резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

Парламентарии считают, что этот документ вынудит Трампа воспользоваться правом вето
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенаторы США заявили, что хотят положить конец вооруженному конфликту в ЙеменеСенаторы США заявили, что хотят положить конец вооруженному конфликту в ЙеменеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты должны прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против формирования хуситов "Ансар Аллах". Об этом говорится в резолюции, которую в среду принял Сенат Конгресса США.

Документ подготовили независимый сенатор Берни Сандерс, республиканец Майк Ли и демократ Крис Мерфи при поддержке группы конгрессменов-демократов. В ходе голосования инициативу поддержали 54 сенатора, 46 высказались против, передает портал Vox.

"Эта война - и гуманитарная, и стратегическая катастрофа, и у Конгресса есть возможность покончить с ней", - заявил во вторник сенатор Берни Сандерс

Теперь резолюция вернется в Палату Представителей Конгресса, где ее скорее всего одобрит демократическое большинство. После этого у президента Дональда Трампа будет 30 дней, чтобы подписать указ или наложить вето на документ и продолжить оказывать помощь Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликте.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что официальные власти Йемена "Ансар Аллах" смогли договориться относительно первого этапа передислокации войск. Соглашение было достигнуто после "долгих, но конструктивных" обсуждений в ходе четвертого заседания Координационного комитета, которое состоялось 16-17 февраля в городе Ходейда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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