2019-03-14T03:48:24+03:00
Звезды

Менеджер Началовой опровергла данные о выписке певицы из реанимации

Анна Исаева назвала такие сообщения "глупостями"
Юлия ДИВЕЕВА
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Певица Юлия НачаловаПевица Юлия НачаловаФото: СОЦСЕТИ
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Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о том, что артистку уже перевели из реанимационного отделения. Менеджер заявила, что "не будет комментировать глупости", сообщает РБК.

Ранее появилось сообщение о том, что женщину из реанимации выписали еще накануне. Телеканал "Звезда" ссылался на медсестру отделения интенсивной терапии. Позже СМИ узнали, что находящуюся в коме знаменитость перевели в специализированную клинику из-за возможного отказа внутренних органов.

Также появились первые предположения о диагнозе певицы. Источники в медицинских кругах рассказали, что у Началовой острая почечная недостаточность.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает от диабета и подагры. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови".

Анна Исаева 13 марта написала в Instagram, что артистку ввели в искусственную кому, "чтобы организм отдохнул".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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