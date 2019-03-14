Менеджер Началовой опровергла данные о выписке певицы из реанимации

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-14T03:48:24+03:00

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Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о том, что артистку уже перевели из реанимационного отделения. Менеджер заявила, что "не будет комментировать глупости", сообщает РБК.

Ранее появилось сообщение о том, что женщину из реанимации выписали еще накануне. Телеканал "Звезда" ссылался на медсестру отделения интенсивной терапии. Позже СМИ узнали, что находящуюся в коме знаменитость перевели в специализированную клинику из-за возможного отказа внутренних органов.

Также появились первые предположения о диагнозе певицы. Источники в медицинских кругах рассказали, что у Началовой острая почечная недостаточность.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает от диабета и подагры. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови".

Анна Исаева 13 марта написала в Instagram, что артистку ввели в искусственную кому, "чтобы организм отдохнул".

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU