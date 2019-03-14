Помпео и Гутерриш в Вашингтоне обсудили Венесуэлу, Йемен и КНДР

СЕГОДНЯ 04:50 2019-03-14T04:56:34+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в Вашингтоне встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, собеседники уделили особое внимание проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, ситуации в Венесуэле и кризису в Йемене.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность тем, что губительная и разрушительная деятельность Ирана на Ближнем Востоке подрывает усилия ООН по разрешению конфликтов", - цитирует заявление Плладино ТАСС.

Отметим, что Гутерриш приехал во вторник вечером в Вашингтон, чтобы провести встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа и законодателями в Конгрессе США.

Как сообщал сайт "КП", 13 марта спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон рассчитывает, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU