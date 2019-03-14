2019-03-14T04:56:34+03:00
Политика

Помпео и Гутерриш в Вашингтоне обсудили Венесуэлу, Йемен и КНДР

Госсекретарь США назвал деятельность Ирана на Ближнем Востоке разрушительной
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГоссекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в Вашингтоне встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, собеседники уделили особое внимание проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, ситуации в Венесуэле и кризису в Йемене.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность тем, что губительная и разрушительная деятельность Ирана на Ближнем Востоке подрывает усилия ООН по разрешению конфликтов", - цитирует заявление Плладино ТАСС.

Отметим, что Гутерриш приехал во вторник вечером в Вашингтон, чтобы провести встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа и законодателями в Конгрессе США.

Как сообщал сайт "КП", 13 марта спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон рассчитывает, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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