Корабль ВМС США не может зайти в порт в Персидском заливе из-за вспышки свинки

СЕГОДНЯ 05:40 2019-03-14T06:02:29+03:00

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Вот уже два месяца большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США не может войти ни в один порт Персидского залива, где несет дежурство. Причиной стала вспышка на судне острого инфекционного заболевания паротит, который в народе называют свинкой.

Телекомпания CNN со ссылкой на командование Пятого флота США, расквартированного на Бахрейне сообщила, что с декабря 2018 года заболели 25 из 703 членов экипажа. Последний случай заражения отмечен 9 марта. На борту введен карантин. Командование Пятого флота заверило, что угрозы для жизни заболевших моряков не существует.

"Одни больные уже выздоровели, остальные полностью поправятся", - заверили в пресс-службе.

По установленному порядку, судно может зайти в любой порт лишь после 30 дней после выявления последнего случая заражения на борту.

Паротит - острое инфекционное заболевание, поражающее железы и центральную нервную систему. Чаще всего им болеют дети в возрасте от 3 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU