В Facebook прокомментировали массовый сбой в работе соцсети
Проблемы в работе социальной сети Facebook, а также других приложений, принадлежащих компании Марка Цукерберга, не были связаны с хакерской атакой на серверы. Такое заявление сделала пресс-служба компании.
"Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой", - говорится в Twitter Facebook.
Пресс-служба Instagram сообщила, что в компании знают о проблемах в работе приложения и специалисты работают над ее решением.
Как писал сайт kp.ru, вечером 13 марта произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран жаловались на проблемы с доступом к своим аккаунтам в соцсетях.
Также большой сбой в работе указанных соцсетей произошел в Соединенных Штатах и странах Западной Европы
ИСТОЧНИК KP.RU