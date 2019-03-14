2019-03-14T06:08:16+03:00
Умные вещи

В Facebook прокомментировали массовый сбой в работе соцсети

В компании считают, что проблемы не были связаны с хакерской атакой
Юлия ДИВЕЕВА
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Специалисты Facebook работают над устранением неполадок в работе соцсети и других приложенийСпециалисты Facebook работают над устранением неполадок в работе соцсети и других приложенийФото: REUTERS
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Проблемы в работе социальной сети Facebook, а также других приложений, принадлежащих компании Марка Цукерберга, не были связаны с хакерской атакой на серверы. Такое заявление сделала пресс-служба компании.

"Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой", - говорится в Twitter Facebook.

Пресс-служба Instagram сообщила, что в компании знают о проблемах в работе приложения и специалисты работают над ее решением.

Как писал сайт kp.ru, вечером 13 марта произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран жаловались на проблемы с доступом к своим аккаунтам в соцсетях.

Также большой сбой в работе указанных соцсетей произошел в Соединенных Штатах и странах Западной Европы

ИСТОЧНИК KP.RU

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