Госдепартамент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-14T07:06:55+03:00

В ведомстве считают, что в России арестовывают украинцев по политическим мотивам

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Россия нарушает права человека в Крыму и проводит аресты граждан Украины на своей территории. Такие обвинения содержатся в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека.

В нем также сказано, что "авторитетные наблюдатели" обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", гибели и ранении тысяч мирных жителей в Донбассе.

Авторы доклада утверждают, что российские власти проводят "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины". При этом в стране якобы существует "атмосфера безнаказанности", поскольку не предпринимаются необходимые меры для привлечения к ответственности чиновников, передает Интерфакс.

Кроме того, Госдепартамент пришел к выводу, что в России ограничивается свобода прессы. В документе внешнеполитического ведомства говорится, что журналисты в РФ попадают в заключение, подвергаются нападениям и запугиванию, а также притеснениям за их профессиональную деятельность.

Также Госдеп нашел в России признаки ограничения свободы мирных собраний и ассоциаций.

ИСТОЧНИК KP.RU