Госдепартамент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Россия нарушает права человека в Крыму и проводит аресты граждан Украины на своей территории. Такие обвинения содержатся в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека.
В нем также сказано, что "авторитетные наблюдатели" обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", гибели и ранении тысяч мирных жителей в Донбассе.
Авторы доклада утверждают, что российские власти проводят "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины". При этом в стране якобы существует "атмосфера безнаказанности", поскольку не предпринимаются необходимые меры для привлечения к ответственности чиновников, передает Интерфакс.
Кроме того, Госдепартамент пришел к выводу, что в России ограничивается свобода прессы. В документе внешнеполитического ведомства говорится, что журналисты в РФ попадают в заключение, подвергаются нападениям и запугиванию, а также притеснениям за их профессиональную деятельность.
Также Госдеп нашел в России признаки ограничения свободы мирных собраний и ассоциаций.
ИСТОЧНИК KP.RU