Погода в Москве на 14 марта 2019 года: ожидается до 3 градусов тепла

14 Март 07:07 2019-03-14T07:07:00+03:00

В Москве в четверг ожидается до 3 градусов тепла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 14 марта 2019 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на четверг, 14 марта 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +1 до +3 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков, в первой половине дня местами гололедица. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 15 марта, температура воздуха составит -3...-1 градус, облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Днем — от 2 до 4 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на субботу сохранится вероятность небольшого снега. Температура воздуха составит от 3 до 1 градуса со знаком «минус», днем — от 1 до 3 градусов выше нуля. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU