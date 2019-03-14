У берегов Италии обнаружили уникальный коралловый риф

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-14T07:37:25+03:00

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У юго-восточного побережья Италии ученые страны обнаружили уникальный коралловый риф. Его подводная экосистема простирается как минимум на два с половиной километра в Адриатическом море, около коммуны Монополи (регион Апулия).

Это первый найденный в Средиземном море мезофотический коралловый риф - термин, применяемый к экосистемам с низким уровнем света. По своему строению и биоразнообразию он сопоставим с рифами Австралии и Мальдивских островов, пишет The Guardian.

"Знаменитые австралийские или мальдивские коралловые рифы растут почти на поверхности воды, максимально используя солнечный свет. Рифы, подобные обнаруженному в Италии, очень редки, потому что им удается выживать и расти, несмотря на недостаток света", - пояснил директор департамента биологии Университета Бари, профессор Джузеппе Корриеро.

Риф длиной находится на глубине от 30 до 55 метров. Несмотря на скудное освещение, его кораллы окрашены в яркие цвета - оранжевый, красный и фиолетовый. Когда-то коралловые рифы часто встречались в Средиземном море, были частью его экосистемы, но вымерли.

"В начале 1990-х я работал морским биологом на Мальдивах. Но я никогда не думал, что найду коралловый риф, 30 лет спустя, в двух шагах от моего дома", - признался Корриеро.

ИСТОЧНИК KP.RU