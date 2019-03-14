На выходных в Венесуэле начнется второй этап военных учений

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-14T08:07:04+03:00

Второй этап военных учений начнется в Венесуэле на выходных Фото: REUTERS

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В ближайшие выходные, 16-17 марта, в Венесуэле начнется второй этап военных учений. Об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в среду, 13 марта.

"В эти ближайшие выходные возобновляются военные учения в их втором этапе под названием "Ана Карина Роте", - сказал Родригес в эфире государственного телеканала.

По данным агентства AVN, целью маневров станет защита национальных систем электро- и водоснабжения в условиях отключения электричества.

Первый этап военных учений под названием Angostura состоялся в Венесуэле в середине февраля текущего года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 7 марта в Венесуэле продолжалось массовое отключение электроэнергии. Национальная корпорация по электроэнергии заявила о диверсии на крупнейшей в Венесуэле гидроэлектростанции «Эль-Гури», а президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в причастности к произошедшему оппозицию и поддерживающих ее США.

ИСТОЧНИК KP.RU