2019-03-14T08:14:17+03:00
Звезды

Обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин сдалась ФБР

Она с мужем заплатили 500 тысяч долларов за зачисление дочерей в команду по гребле, чтобы получить льготы при поступлении в вузы
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса Лори ЛафлинАктриса Лори ЛафлинФото: REUTERS
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Актриса Лори Лафлин, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", после обвинения в даче взяток в среду добровольно явилась в отделение Федерального бюро расследований в Калифорнии. Следствие считает, что она за деньги обеспечила двум своим дочерям поступление в престижный вуз.

По данным агентства The Associated Press, Лафлин и ее муж, американский дизайнер Моссимо Джаннулли, заплатили полмиллиона долларов за зачисление своих детей в команду по гребле Университета Южной Калифорнии, чтобы иметь льготы при поступлении в ведущие вузы США. При этом девушки никогда не занимались этим видом спорта.

Джаннулли был освобожден во вторник из-под стражи под залог в миллион долларов. Обвинители по этому делу согласились позволить Лафлин поехать в Ванкувер на работу.

Актриса и ее муж входят в число 50 человек, арестованных по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, в которой родители крупными денежными вознаграждениями обеспечивали поступление своих детей в самые престижные вузы США.

Как писал ранее сайт kp.ru, среди арестованных по этому делу оказалась актриса из сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман. Во вторник суд Лос-Анджелеса разрешил освободить Хаффман под залог в $250 тысяч до начала судебного разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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