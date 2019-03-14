2019-03-14T09:04:40+03:00
Умные вещи

Instagram восстановил свою работу после сбоя

Накануне произошел крупный сбой в деятельности Instagram, Facebook и WhatsApp
Екатерина БОЛГОВА
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Instagram восстановил работу своего сервисаInstagram восстановил работу своего сервисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Социальная сеть Instagram восстановила свою работу после сбоя. Об этом сообщила компания в своем микроблоге в Twitter.

"Мы вернулись", - написала компания, снабдив свою публикацию эмоциональным видео.

Instagram on Twitter. Anddddd... we're back.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru накануне, 13 марта, произошел крупный сбой в деятельности социальных сетей Instagram, Facebook, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи из России, Украины, Белоруссии и других стран мира заявляли о проблемах с входом в свои аккаунты, отправкой и получением личных сообщений, обновлением ленты новостей. Пользователи мессенджера испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, а также фото-, видео- и аудиофайлов.

В Facebook прокомментировали сообщения о сбое, отметив, что указанные неполадки не связаны с DDoS-атакой. Специалисты работают над решением проблемы, подчеркивали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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