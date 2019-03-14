2019-03-14T09:17:31+03:00
Происшествия

Flightradar: Полеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему миру

Отмечается, что в 6:30 мск последний лайнер этой модели приземлился в канадском аэропорту Галифакс
Екатерина БОЛГОВА
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Полеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему мируПолеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему мируФото: REUTERS
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Ресурс по отслеживанию полетов Flightradar сообщил в четверг, 14 марта, что полеты самолетов Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему миру.

По данным сервиса, в 6:30 по московскому времени последний лайнер этой модели приземлился в канадском аэропорту Галифакс, вылетев из американского Сан-Франциско.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп распорядился приостановить полеты Boeing 737 МАХ 8 и МАХ 9 на территории страны. Сам авиастроительный концерн Boeing рекомендовал приостановить полеты своих самолётов 737 МАХ по всему миру. Отмечалось, что это должно быть сделано «во имя предосторожности и для того, чтобы уверить общественность в безопасности».

10 марта самолет Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании разбился через несколько минут после вылета из Адис-Абебы, погибли все находившиеся на борту 157 человек. В октябре прошлого года такой же самолёт разбился в Индонезии.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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