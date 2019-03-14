Глава РАН назвал цену российско-американской миссии на Венеру

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-14T09:40:07+03:00

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что стоимость совместной научной миссии Соединенных Штатов и России по изучению Венеры будет составлять примерно $1 млрд. Последние годы, по его словам, ученые двух стран занимаются "научным и эскизным проектированием совместной миссии" на Венеру.

Сергеев отметил, что данный проект включает в себя отправку спутника, спускаемой платформы, зондов и аналог беспилотного аппарата, который должен будет "летать в плотных слоях атмосферы" планеты. В настоящий момент Москва и Вашингтон решают какую сумму в данную миссию внесет каждая из сторон, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что штаб-квартира НАСА объявила о планах отправить совместно с Россией в 2025-2026 годах на Венеру зонд и венероход. Россияне имеют значительно более богатый опыт полетов на Венеру. Так, СССР в 60-80-е годы прошлого столетия в рамках программ «Венера» и «Вега» отправил к Венере десятки зондов. НАСА, если можно так сказать, «заинтересовалось» Венерой только несколько лет назад. Причем, сделало это по предложению России.

ИСТОЧНИК KP.RU