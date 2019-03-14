2019-03-14T09:47:15+03:00
Общество

Добыча ископаемых и госслужба: россияне назвали самые престижные отрасли для работы

По результатам опроса, самой престижной сферой для трудоустройства является добыча нефти, газа и угля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Нефтегазовый сектор является самой престижной сферой для трудоустройства, показал опросНефтегазовый сектор является самой престижной сферой для трудоустройства, показал опросФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Граждане России считают нефтегазовую сферу самой престижной для работы. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, пишет RT.

Отмечается, что 58% опрошенных считают самой престижной для трудоустройства именно и добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых. Второе место заняла государственная и муниципальная служба — ее считают престижной 30% респондентов. 26% назвали престижной службу в вооружённых силах, органах внутренних дел и безопасности.

На четвертой строчке - строительство (25%), за ним - кредитно-финансовая сфера (24%). Замыкает шестерку престижных отраслей - промышленность и энергетика (22%).

Исследователи отмечают, что сумма всех ответов больше 100%, так как участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

По сравнению с прошлым годом больше всего выросла престижность нефтегазовой сферы — рост составил 14%. А вот банковский сектор, наоборот, потерял свою привлекательность для сотрудников: доля тех, кто не хочет работать в банках, увеличилась с 35% до 42%.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в 42 субъектах.

Названы 10 самых высокооплачиваемых работ в России Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Названы 10 самых высокооплачиваемых работ в РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков
Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве
В России оценили стоимость всех запасов нефти в стране
Глава РАН назвал цену российско-американской миссии на Венеру
Flightradar: Полеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему миру
Instagram восстановил свою работу после сбоя
"Хороший разговор": глава МИД Австрии заявила, что провела встречу с Владимиром Путиным
Самолет ВВС США пролетел над территорией России
Обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин сдалась ФБР
На выходных в Венесуэле начнется второй этап военных учений
Банк России отозвал лицензию у РТС-банка
Разведка США обеспокоена участием китайской Huawei в прокладке подводных кабелей
У берегов Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Washington Post: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Погода в Москве на 14 марта 2019 года: ожидается до 3 градусов тепла
Госдепартамент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Депутат Рады заявил о "космических потерях" украинской армии в Донбассе
В Facebook прокомментировали массовый сбой в работе соцсети
Корабль ВМС США не может зайти в порт в Персидском заливе из-за вспышки свинки
Помпео и Гутерриш в Вашингтоне обсудили Венесуэлу, Йемен и КНДР