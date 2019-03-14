Добыча ископаемых и госслужба: россияне назвали самые престижные отрасли для работы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-14T09:47:15+03:00

По результатам опроса, самой престижной сферой для трудоустройства является добыча нефти, газа и угля

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Граждане России считают нефтегазовую сферу самой престижной для работы. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, пишет RT.

Отмечается, что 58% опрошенных считают самой престижной для трудоустройства именно и добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых. Второе место заняла государственная и муниципальная служба — ее считают престижной 30% респондентов. 26% назвали престижной службу в вооружённых силах, органах внутренних дел и безопасности.

На четвертой строчке - строительство (25%), за ним - кредитно-финансовая сфера (24%). Замыкает шестерку престижных отраслей - промышленность и энергетика (22%).

Исследователи отмечают, что сумма всех ответов больше 100%, так как участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

По сравнению с прошлым годом больше всего выросла престижность нефтегазовой сферы — рост составил 14%. А вот банковский сектор, наоборот, потерял свою привлекательность для сотрудников: доля тех, кто не хочет работать в банках, увеличилась с 35% до 42%.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в 42 субъектах.

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Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU