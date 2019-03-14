В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что Швеция очень дружественно относится к России, а дипломатический скандал, который развернулся ранее, имеет политические цели.
Шведские власти, как утверждает депутат, традиционно заявляя о своем суверенном нейтралитете, в последние годы начали делать шаги в сторону НАТО. Это не находит поддержку среди шведского народа. «Таким образом, для корректировки внешнеполитического курса руководство страны делает подобные пиар ходы. Потому что нет даже серьезных претензий по отношению к нашим [российским] дипломатам», - цитирует Милонова агентство ФАН.
Он подчеркнул, что сам неоднократно был свидетелем того, как Швеция оказывала содействие оппозиционным силам в РФ и финансировала «сомнительные культурные мероприятия».
Власти Швеции, как ранее писал сайт kp.ru, заявили, что подозревают одного из сотрудников российского посольства в сборе разведывательных данных. В этой связи в МИД страны был вызван посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев.
ИСТОЧНИК KP.RU