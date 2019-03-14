2019-03-14T10:51:03+03:00
Политика

Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге

Президент Украины попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Женщина отказалась целоваться с президентом Украины Петром Порошенко на его предвыборной митинге в Черниговской области.

В сети опубликовано видео, в котором видно, что Порошенко приветствует собравшихся рукопожатиями и объятиями. Он попытался поцеловать одну из избирательниц, но та отказалась и отстранилась от президента.

После этого Порошенко пошел далее, повторяя "Cпасибо!".

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге.

Напомним, ранее стало известно, что радикалы попытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове. Члены партии "Национальный корпус" требовали от главы государства решить вопрос коррупции в войсках, выкрикивая "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеры!", "Порошенко за решетку!", "Где отрезанные руки?". Он сделал вид, что не заметил националистов. Глава государства также захотел подать руку телеоператору, но тот убрал руку.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта. В предвыборной гонке участвуют 39 кандидатов.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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