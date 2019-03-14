Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-14T11:03:57+03:00

Такие займы будут предоставлять в государственных микрофинансовых организациях под 7,75%

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Малому и среднему бизнесу предложат кредиты по льготной процентной ставке. Она будет равняться ключевой ставке Центробанка, которая сейчас составляет 7,75%. Получить такие займы можно в государственных микрофинансовых организациях. Поддерживаться программа льготного кредитования будет из бюджета и на эти цели в ближайшие годы направят 21 миллиард рублей.

Эксперты уже отмечают, что такие микрокредиты составят серьезную конкуренцию банковским займам, ведь кредиты для бизнеса сегодня предлагаются минимум по ставке 8,5%.

В приказе Минэкономразвития говорится, что для бизнесменов из моногородов ставка по государственному займу будет еще ниже – половина от действующей ключевой, то есть, всего 3,8%.

Категориям, которые относятся к «приоритетными», будут выдавать кредиты в первую очередь. Это бизнесмены, которые работают на территориях опережающего развития, особых экономических зонах и технопарках. Под эту же категорию попадают предприниматели, развивающие экспорт, туристический и сельскохозяйственный потенциал страны. А еще женщины-бизнесмены и бизнесмены, старше 45 лет.

Обязательным условием для кредитования станет залоговое имущество. В противном случае проценты будут выше, пишет газета «Известия».

Если МФО для бизнеса - это выгодно, то для простых заемщиков микрофинансовые организации могут обернуть настоящей долговой ямой. В госдуме даже предлагали запретить работу таких кредиторов, которые выдают средства по 300% годовых, но против инициативы также выступили правительство и Центробанк. Чиновники опасаются, что микрокредиты уйдут в тень, и защищать права заемщиков будет намного сложнее. А опрошенные «КП» эксперты предостерегают: даже у легальных МФО занимать деньги не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU