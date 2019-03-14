2019-03-14T11:09:40+03:00
Происшествия

Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО

Суд подтвердил арест женщины до 18 апреля
Екатерина БОЛГОВА
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Надежда Куликова останется в СИЗО. Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваНадежда Куликова останется в СИЗО. Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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В четверг, 14 марта, Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Надежды Куликовой, оставившей своего шестилетнего сына в парке "Лосиный остров".

Ранее Преображенский суд арестовал Куликову до 18 апреля, теперь этот арест подтвержден. По мнению следствия, женщина должна находиться в СИЗО, так как она может скрыться или давить на своего сына. Она обвиняется в покушении на убийство.

Напомним, резонансная история произошла в конце февраля. Шестилетний сын Надежды Куликовой ночь провел в московском парке "Лосиный остров". Женщина заявила, что ребенок убежал. Следователи полагают, что мать долго не обращалась за помощью, пок аее сын пытался выбраться из леса. Мальчика обнаружили водители, по их словам, на голове ребенка был мешок со скотчем.

Ранее ребенка официально передали под опеку бабушки. Она сможет его забрать после выписки из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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