2019-03-14T11:23:38+03:00
Происшествия

"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром в воскресенье, 10 марта
Екатерина БОЛГОВА
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На месте крушения самолета Ethiopian AirlinesНа месте крушения самолета Ethiopian AirlinesФото: REUTERS
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Бортовое устройство регистрации и речевой самописец ("черные ящики") самолета Boeing 737 Max 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, отправлены для расшифровки во Францию.

"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB) отправила регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) в Париж для расследования", - сообщается в микроблоге авиакомпании Ethiopian Airlines в Twitter.

Напомним, Boeing 737 Max 8 эфиопской авиакомпании разбился утром в воскресенье, 10 марта. Это произошло через несколько минут после взлета из Адис-Абебы. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, которые были гражданами 35 стран, включая Россию.

Накануне власти Эфиопии запросили у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации консультацию для расшифровки, поскольку германское Бюро авиационных инцидентов отказалось, объясняя это отсутствием требуемого программного обеспечения.

29 октября прошлого года разбился самолет того же семейства, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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