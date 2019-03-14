Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-14T11:56:26+03:00

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Премьер Дмитрий Медведев согласовал и направил на подпись главе государства проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода. Данный доклад ранее уже одобрил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.

Из общей суммы, которая заложена в строительство ВСМ, по 200 млрд рублей должны предоставить бюджет и РЖД. В том случае, если власти примут решение продолжить дорогу до Казани, смета увеличится почти втрое - до 1,7 трлн рублей, пишет газета «Ведомости».

В РЖД надеются, что окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что новая высокоскоростная линия от Москвы до Нижнего Новгорода предполагает 7 остановок: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. После ее запуска из столицы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU