2019-03-14T11:56:26+03:00
Общество

Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода

Стоимость строительства данного участка дороги составит 621,5 млрд рублей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Медведев согласовал строительства ВСМ до Нижнего Новгорода. Фото Михаил Метцель/ТАССМедведев согласовал строительства ВСМ до Нижнего Новгорода. Фото Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер Дмитрий Медведев согласовал и направил на подпись главе государства проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода. Данный доклад ранее уже одобрил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.

Из общей суммы, которая заложена в строительство ВСМ, по 200 млрд рублей должны предоставить бюджет и РЖД. В том случае, если власти примут решение продолжить дорогу до Казани, смета увеличится почти втрое - до 1,7 трлн рублей, пишет газета «Ведомости».

В РЖД надеются, что окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что новая высокоскоростная линия от Москвы до Нижнего Новгорода предполагает 7 остановок: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. После ее запуска из столицы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков