Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
Премьер Дмитрий Медведев согласовал и направил на подпись главе государства проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода. Данный доклад ранее уже одобрил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.
Из общей суммы, которая заложена в строительство ВСМ, по 200 млрд рублей должны предоставить бюджет и РЖД. В том случае, если власти примут решение продолжить дорогу до Казани, смета увеличится почти втрое - до 1,7 трлн рублей, пишет газета «Ведомости».
В РЖД надеются, что окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что новая высокоскоростная линия от Москвы до Нижнего Новгорода предполагает 7 остановок: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. После ее запуска из столицы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа.
ИСТОЧНИК KP.RU