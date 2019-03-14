Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-14T12:07:57+03:00

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В текущем году российские банки получат рекордную прибыль — такой прогноз выпустило рейтинговое агентство "Эксперт РА". По мнению экспертов, прибыль российских кредитных организаций по итогам 2019 года составит 1,8-1,9 трлн рублей. В то время как по итогам прошлого года российские банки заработали 1,3 трлн рублей. Кроме того, рентабельность вернется на докризисный уровень

"Причина - завершение основной стадии расчистки сектора от неустойчивых крупных игроков и снижение убытков санируемых банков", - говорится в прогнозе.

Эксперты отмечают, что укрепление конкуренции среди банков не позволит превысить темпы роста сектора, достигнутые в прошлом году, что приведет к стагнации маржи. Но расширение государственной программы льготных кредитов для малого и среднего бизнеса поможет развиваться более мелким банкам.

ИСТОЧНИК KP.RU