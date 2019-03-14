В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Утром в четверг, 14 марта, в Подмосковье, в Сергиево-Посадском районе недалеко от поселка Лоза автобус столкнулся легковым автомобилем. Десять человек пострадало.
В Главном управлении МЧС по Московской области заявили, что в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщение о происшествии в Сергиево-Посадском муниципальном районе поступило в 09:35 мск.
В ГУ МЧС сообщили, что «есть пострадавшие», но не уточнили их количество. В свою очередь источник ТАСС заявил о десяти пострадавших.
Собеседник агентства также сообщил, что автобус опрокинулся набок, а у легковой машины серьезно повреждена передняя часть, оторван капот, снесен бампер.
Движение в районе аварии затруднено. На месте ДТП работают оперативные службы. Полиция устанавливает причины аварии
Накануне, kp.ru сообщал, 6 марта, на Дмитровском шоссе в Подмосковье произошло смертельное ДТП. В районе деревни Сухарево городского округа Мытищи КамАЗ вылетел на встречную полосу, протаранив при этом несколько автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU