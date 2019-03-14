2019-03-14T12:14:30+03:00
Общество

Налоговики берут пример с «Лидеров России»

Федеральная налоговая служба России стала использовать в работе опыт конкурса управленцев
Михаил ГОРШКОВ
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Сейчас в Сочи проходит финал конкурса управленцев «Лидеры России», в котором участвуют 300 человек. В первый день конкурсанты проводили открытые уроки для старшеклассников в 22 школах города, а во второй - наоборот, сами стали участниками мастер-классов, которые для них проводят наставники конкурса.

Один из них, руководитель ФНС России Михаил Мишустин, накануне официального открытия конкурса около трех часов общался с теми конкурсантами, кто хотел бы видеть его своим наставником. Обсуждали разные темы: от искусственного интеллекта до систем государственого управления. И, конечно, говорили о возможностях, которые конкурс открывает перед участниками, о его значении в жизни каждого из них.

-Мы в налоговой службе взяли пример с конкурса управленцев «Лидеры России» и второй год проводим свой конкурс – «Стань хорошим начальником»,- рассказал Михаил Мишустин,- Более 60 человек внутри налоговой службы были назначены через конкурс на новые должности. Кстати, в Краснодаре начальником налоговой инспекции стал как раз финалист нашего конкурса.

Не исключено, что опыт, наработки, концепция заданий и формат «Лидеров России» будет тиражироваться и в другие ведомства и организации.

Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина. Это конкурс для руководителей нового поколения, которые определят будущее страны. Он проводится во второй раз и собрал более 277 тысяч заявок от руководителей из России и 68 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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