Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-14T12:36:15+03:00

По словам Гайдука, ВМС Украины не имеют никакой эффективности с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха

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Бывший главнокомандующий Военно-Морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что с учетом потенциала Военно-Морского флота России "москитный флот" Украины является абсолютно бесполезен. Он отметил, что те речные артиллерийские катера, которые демонстрирует официальный Киев в последнее время, не могут оказать никакого сопротивления в случае ракетных ударов с воздуха.

По словам Гайдука, украинские власти "должны быть реалистами", отметил он в эфире телеканала «UA: Крым».

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина намерена усилить группировку военных кораблей в Азовском море. В частности, в ноябре прошлого года в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр. Они были спущены на воду киевским заводом Кузница на Рыбальском. В зоне ответственности командующего Операцией объединенных сил генерала Сергея Наева на Азовском побережье укрепили фортификации.

ИСТОЧНИК KP.RU