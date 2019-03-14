Песков: планы испытать ракеты являются логическим продолжением позиции США по ДРСМД
Планирующиеся в США испытания ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются "логическим продолжением" позиции Вашингтона по этому документу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы (Россия) категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу (ДРСМД). Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Вашингтон использовал системы, которые "де-факто шли в нарушение с основными положениями" ДРСМД и именно США, а не Россия, нарушили договор.
"Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР (научно-исследовательских работах) по этим ракетам", - отметил предстаитвлеь Кремля.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что уже в этом году в США пройдут испытания ракет, которые больше 30 лет были запрещены ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU