2019-03-14T13:01:44+03:00
Происшествия

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX

За последние полгода произошли две аварии с самолетами этого семейства
Екатерина БОЛГОВА
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Россия запретила полеты Boeing 737 MAXРоссия запретила полеты Boeing 737 MAXФото: REUTERS
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В четверг, 14 марта, Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Напомним, 10 марта в Эфиопии произошло крушение самолета Boeing 737 MAX, погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая троих россиян. Лайнер рухнул спустя несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. В октябре прошлого года случилась авария с самолетом той же модели индонезийской авиакомпании.

Ранее многие авиакомпании, включая российскую S7, временно отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX. Кроме того, власти некоторых стран ввели запрет на полеты самолетов этого семейства над своими территориями (в частности, так поступили Украина и Армения). Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он распорядился ввести временный запрет на использование Boeing 737 MAX. Сама авиастроительная компания рекомендовала приостановить полеты этих моделей по всему миру. Официальной информации на этот счет пока не поступало, однако по данным сервиса Flightradar, все Boeing 737 МАХ сейчас находятся на земле.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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