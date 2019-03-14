2019-03-14T13:02:43+03:00
Происшествия

В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета

В результате происшествия погиб один человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США в авиакатастрофе погиб один человекВ США в авиакатастрофе погиб один человекФото: Twitter.com
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В США в аэропорту Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета. Инцидент произошел на аэробазе Комптон.

По данным шерифа, происшествие случилось в среду, 13 марта, около семи часов утра по местному времени. На аэродроме столкнулись T28 – военный учебно-тренировочный самолет, который когда-то принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме, и Cessna 152. В результате аварии второе воздушное судно загорелось.

Сообщается, что во время столкновения пострадали по меньшей мере два человека. Один от полученных травм скончался на месте, второй — получил различные ранения. Прибывшие на аэробазу медики оказали мужчине первую помощь и доставили его в местную больницу. Подробностей о состоянии пострадавшего не поступало, пишет сайт телеканала «Звезда».

Столкновение расследует Национальный совет по безопасности на транспорте, инспектор которого незамедлительно прибыл в аэропорт Комптон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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