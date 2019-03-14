В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета
В США в аэропорту Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета. Инцидент произошел на аэробазе Комптон.
По данным шерифа, происшествие случилось в среду, 13 марта, около семи часов утра по местному времени. На аэродроме столкнулись T28 – военный учебно-тренировочный самолет, который когда-то принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме, и Cessna 152. В результате аварии второе воздушное судно загорелось.
Сообщается, что во время столкновения пострадали по меньшей мере два человека. Один от полученных травм скончался на месте, второй — получил различные ранения. Прибывшие на аэробазу медики оказали мужчине первую помощь и доставили его в местную больницу. Подробностей о состоянии пострадавшего не поступало, пишет сайт телеканала «Звезда».
Столкновение расследует Национальный совет по безопасности на транспорте, инспектор которого незамедлительно прибыл в аэропорт Комптон.
ИСТОЧНИК KP.RU