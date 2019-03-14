2019-03-14T13:36:13+03:00
Политика

Порошенко заявил, что едет в Донбасс

В ходе поездки глава украинского государства намерен встретиться с добровольцами
Марина ВЕНЦОВА
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Порошенко отправляется в ДонбассПорошенко отправляется в ДонбассФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что планирует с рабочей поездкой посетить в четверг зону так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе. Там глава государства намерен встретиться с украинскими добровольцами.

«Сейчас отсюда я лечу на фронт, чтобы также посетить наших добровольцев», - сказал Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня украинского добровольца.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что с апреля 2014 года на территории юго-востока Украины происходит вооруженный конфликт международного характера между ополчением провозглашенных Луганской и Донецкой народными республиками и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины. Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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