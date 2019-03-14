2019-03-14T13:24:14+03:00
Экономика

РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами

В первый рейс с пассажирами поезд отправится 18 марта из Ростова-на-Дону в Москву
Екатерина БОЛГОВА
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Интерьер нового плацкартного вагона. Фото: Антон Новодережкин/ТАССИнтерьер нового плацкартного вагона. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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18 и 19 марта "Российские железные дороги" (РЖД) запустят первые два поезда с новыми плацкартными вагонами.

"В первый рейс с пассажирами он (поезд) отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу", - говорится в сообщении компании.

Билеты в модернизированный вагон уже можно купить, при этом, как отмечают в РЖД, их стоимость не будет отличаться от цен на билеты в другие плацкартные вагоны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее РЖД закупили новые плацкартные вагоны, в которых предусмотрена возможность организации личного пространства для каждого пассажира. В таких вагонах есть диваны с подголовниками, индивидуальные светильники, электрические розетки и USB-порты.

В коридорах есть фильтр для очистки воды с функцией охлаждения и подогрева, в туалетах - душ, пеленальный столик, дозатор для мыла, фен для рук и другие удобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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