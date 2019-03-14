2019-03-14T13:30:30+03:00
Спорт

Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»

После тренировки «Челси» в рамках ответного матча Лиги Европы, тренер «аристократов» высказался о своем отношении к полю в столице Украины
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Маурицио Сарри.Маурицио Сарри.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подопечные Маурицио Сарри сыграют с «Динамо Киев» 14 марта в 23:00 по московскому времени на стадионе киевской команды в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

Маурицио Сарри после тренировки команды на поле, раскритиковал состояние газона, отметив, что такое его состояние может помешать «Челси» выступить в лучшем стиле.

«Это не газон, а просто катастрофа, — цитирует официальный сайт «Челси» Сарри, – Поле в настолько плохом состоянии, что оно может быть опасно для футболистов. Я понимаю, что обе команды в равных условиях, но, думаю, будет сложно показать на этом газоне хороший футбол».

Больше всего итальянский специалист боится травм футболистов. Это неудивительно, поскольку «Челси» имеет бан на трансферы, и в летнее трансферное окно никаких свежих сил в команду не прибудет.

«Конечно, мы вынуждены принять ситуацию, другого выхода нет, - сказал Сарри после тренировки, - Однако я не вполне понимаю, почему организаторы и УЕФА придают избыточное внимание разным не важным мелочам, а о состоянии поля не позаботились».

Тренер «аристократов» подчеркнул, что два года назад он уже приезжал в Киев на этот же стадион с итальянским "Наполи", но тогда газон был великолепен:

«Я не знаю, что случилось и почему трава теперь в таком состоянии. Может быть, виновата зима, но нам от этого не легче».

Битва за проход в следующий тур состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Челси».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами
В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Песков: планы испытать ракеты являются логическим продолжением позиции США по ДРСМД
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков