Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-14T13:30:30+03:00

После тренировки «Челси» в рамках ответного матча Лиги Европы, тренер «аристократов» высказался о своем отношении к полю в столице Украины

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Подопечные Маурицио Сарри сыграют с «Динамо Киев» 14 марта в 23:00 по московскому времени на стадионе киевской команды в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

Маурицио Сарри после тренировки команды на поле, раскритиковал состояние газона, отметив, что такое его состояние может помешать «Челси» выступить в лучшем стиле.

«Это не газон, а просто катастрофа, — цитирует официальный сайт «Челси» Сарри, – Поле в настолько плохом состоянии, что оно может быть опасно для футболистов. Я понимаю, что обе команды в равных условиях, но, думаю, будет сложно показать на этом газоне хороший футбол».

Больше всего итальянский специалист боится травм футболистов. Это неудивительно, поскольку «Челси» имеет бан на трансферы, и в летнее трансферное окно никаких свежих сил в команду не прибудет.

«Конечно, мы вынуждены принять ситуацию, другого выхода нет, - сказал Сарри после тренировки, - Однако я не вполне понимаю, почему организаторы и УЕФА придают избыточное внимание разным не важным мелочам, а о состоянии поля не позаботились».

Тренер «аристократов» подчеркнул, что два года назад он уже приезжал в Киев на этот же стадион с итальянским "Наполи", но тогда газон был великолепен:

«Я не знаю, что случилось и почему трава теперь в таком состоянии. Может быть, виновата зима, но нам от этого не легче».

Битва за проход в следующий тур состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Челси».

ИСТОЧНИК KP.RU