Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны могут признать мексиканские наркокартелей иностранными террористическими группировками.
"Мы очень серьезно думаем о том, чтобы сделать это. На самом деле, мы думаем об этом уже очень давно", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью интернет-порталу Breitbart.
Он не уточнил, какие именно меры рассматриваются -- в отношении каких-либо из картелей или входящих в их состав групп преступников.
"Это психологический момент, но также и экономический", - добавил американский президент. Он добавил, что считает мексиканские наркокартели "террористическими организациями". По данным политика, в Мексике в 2018 году были убиты 42 тысяч человек, а страна считается "одной из самых небезопасных в мире".
Телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на секретариат по безопасности и защите граждан Мексики, что в прошлом году в стране было совершено более 33 тысяч убийств, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
ИСТОЧНИК KP.RU