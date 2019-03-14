Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-14T13:47:06+03:00

Президент США отметил, что в Вашингтоне думают об этом "уже очень давно"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны могут признать мексиканские наркокартелей иностранными террористическими группировками.

"Мы очень серьезно думаем о том, чтобы сделать это. На самом деле, мы думаем об этом уже очень давно", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью интернет-порталу Breitbart.

Он не уточнил, какие именно меры рассматриваются -- в отношении каких-либо из картелей или входящих в их состав групп преступников.

"Это психологический момент, но также и экономический", - добавил американский президент. Он добавил, что считает мексиканские наркокартели "террористическими организациями". По данным политика, в Мексике в 2018 году были убиты 42 тысяч человек, а страна считается "одной из самых небезопасных в мире".

Телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на секретариат по безопасности и защите граждан Мексики, что в прошлом году в стране было совершено более 33 тысяч убийств, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

ИСТОЧНИК KP.RU