В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-14T14:04:17+03:00

В Госстате Китае сообщили, что их экономика сможет преодолеть тенденцию к спаду Фото: REUTERS

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Несмотря на негативные внешние факторы экономика Китая сможет преодолеть наметившую тенденцию к спаду, во том числе и благодаря внутреннему спросу. Соответствующие заявление сделал официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн.

По словам представителя Госстата в прошлом году темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, и «это неплохая динамика», а экономика страны «демонстрирует наиболее быстрое развитие» среди пяти стран с крупнейшей экономикой - США, Япония, ФРГ и Великобритания.

Мао Шэнъюн признал наблюдаемую динамику снижения, которую он объяснил прежде всего внешней конъюнктурой, усилением дестабилизирующих моментов. «Китай продолжает стабильно и равномерно развиваться, однако испытывает на себе давление, порождающее тенденции к спаду. Если посмотреть на поквартальные темпы экономического роста КНР в 2018 году, можно увидеть, что они немного снизились» - сказал он.

Однако представитель ГСУ заявил, что внутренний спрос продолжает выступать фактором, способным обеспечить сохранение положительной тенденции. Говоря о зарубежном спросе, он отметил «что, несмотря на наличие негативного влияния, в целом наблюдался определенный рост». «Таким образом, вне зависимости от того, идет ли речь о внутреннем или внешнем спросе, экономика КНР в будущем сохранит стабильную тенденцию в развитии» - подчеркнул он, также указав на активные усилия китайских властей.

Напомним, что как следует из официальной статистики, в последнее время экономика КНР демонстрирует тенденции к спаду в некоторых областях. Ранее kp.ru писал о том, что одним из главных поводов для общемировой рецессии может стать полномасштабная торговая война между США и Китаем, например. Или критическое накапливание проблем внутри американской или китайской экономик.

ИСТОЧНИК KP.RU