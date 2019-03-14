Путин призвал к ускорению темпов строительства жилья

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-14T14:21:37+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал ускорить темпы строительства жилья при помощи механизма финансирования через эскроу-счета. Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства напомнил, что этот способ финансирования предполагает поступление средств граждан на специальный счет в банк, а не застройщику напрямую. А деньги будут списываться в обмен на готовое жилье.

«Таким образом, строительным компаниям потребуется в гораздо больших объемах привлекать банковские кредиты, использовать механизмы проектного финансирования. Мы все понимаем, что это новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства жилья. Конечно, уже по новым принципам финансирования», — сказал Путин.

Он добавил, что особое значение в этом свете имеет четкое взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU