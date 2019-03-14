НАТО призывает России вернуться «без промедления» к ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-14T14:29:18+03:00

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НАТО призывает Москву к выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором приостановили США, и положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), адаптированную версию которого страны Североатлантического альянса так и не ратифицировали, но к которому требуют вернуться «без промедления». Такая позиция альянса отражена в опубликованном в четверг, 14 марта, ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

«НАТО призывает Россию вернуться к выполнению ДРСМД без промедления и в проверяемом ключе» - говорится в документе.

В своем докладе Йенс Столтенберг также указал, на то, что «длительное неисполнение Россией ДОВСЕ также подрывает роль этого документа в вопросах контроля за обычными вооружениями в Европе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД. Накануне газета Washington Post сообщила, что уже в этом году в США пройдут испытания ракет, которые больше 30 лет были запрещены ДРСМД.

Что касается Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Россия вводила мораторий на его выполнение из-за того, что страны НАТО фактически не выполняли условия соглашения. Оно было подписано в Париже в 1990 году - между членами Североатлантического альянса и странами-участницами Варшавского договора.

Документ в тот момент устанавливал равновесие сил двух блоков и определял предельное количество танков, авиации и артиллерии в странах Европы. После распада СССР он потерял актуальность.

ИСТОЧНИК KP.RU