Посол РФ: никто никому не предлагал вступления Белоруссии в состав России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-14T14:59:26+03:00

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Предложений о вступлении Белоруссии в состав России не было и Москва выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства. Соответствующие заявление сделал посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации – этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно - и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья», - приводит слова Бабича РИА Новости.

Посол также отметил, возможность «развивать любой другой интеграционный формат отношений», в случае, если в Минске развития Союзного государства не хотят.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил за идею союзного с Россией проекта, основным принципом которого является создание равных условий для двух сторон. Сайт kp.ru также писал о том, что лидер Белоруссии даже высказался в пользу создания единой валюты для проведения операция между двумя государствами. При этом разговоры об объединении России и Белоруссии политик назвал притянутыми за уши.

ИСТОЧНИК KP.RU