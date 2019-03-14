Посол РФ: никто никому не предлагал вступления Белоруссии в состав России
Предложений о вступлении Белоруссии в состав России не было и Москва выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства. Соответствующие заявление сделал посол РФ в Минске Михаил Бабич.
«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации – этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно - и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья», - приводит слова Бабича РИА Новости.
Посол также отметил, возможность «развивать любой другой интеграционный формат отношений», в случае, если в Минске развития Союзного государства не хотят.
Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил за идею союзного с Россией проекта, основным принципом которого является создание равных условий для двух сторон. Сайт kp.ru также писал о том, что лидер Белоруссии даже высказался в пользу создания единой валюты для проведения операция между двумя государствами. При этом разговоры об объединении России и Белоруссии политик назвал притянутыми за уши.
ИСТОЧНИК KP.RU