2019-03-14T15:00:29+03:00
Происшествия

Сотни жителей Малайзии пострадали из-за попавших реку химикатов

Около 400 человек находятся в больницах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Малайзии из-за попадания химикатов в реку в больницы обратились около 400 человекВ Малайзии из-за попадания химикатов в реку в больницы обратились около 400 человекФото: Александр ГЛУЗ
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На юге Малайзии в результате выброса химикатов в реку пострадали несколько сотен человек. Ситуация в регионе признана критической, временно прекращена работа 110 школ.

Сообщается, что учебные заведения в регионе не откроются до тех пор, пока не поступит особое распоряжение министерства образования. Именно по решению его главы Мазли Малик обстановка в городе Пасир Гуданг в штате Джохор была признана «очень критичной», в связи с чем в школах была запрещена любая трудовая деятельность.

По имеющимся данным, опасные химикаты попали в реку Сунгай Ким, которая пересекает город. В результате, отравление получили порядка 400 местных жителей. Большинству из них потребовалась срочная госпитализация, передает телеканал «360».

Как отмечают в полиции, загрязнение воды произошло из-за нарушений на предприятии, которое занимается переработкой шин и резиновых изделий. В настоящее время владелец завода задержан, ему планируется объявить обвинение, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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