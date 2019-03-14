Сотни жителей Малайзии пострадали из-за попавших реку химикатов
На юге Малайзии в результате выброса химикатов в реку пострадали несколько сотен человек. Ситуация в регионе признана критической, временно прекращена работа 110 школ.
Сообщается, что учебные заведения в регионе не откроются до тех пор, пока не поступит особое распоряжение министерства образования. Именно по решению его главы Мазли Малик обстановка в городе Пасир Гуданг в штате Джохор была признана «очень критичной», в связи с чем в школах была запрещена любая трудовая деятельность.
По имеющимся данным, опасные химикаты попали в реку Сунгай Ким, которая пересекает город. В результате, отравление получили порядка 400 местных жителей. Большинству из них потребовалась срочная госпитализация, передает телеканал «360».
Как отмечают в полиции, загрязнение воды произошло из-за нарушений на предприятии, которое занимается переработкой шин и резиновых изделий. В настоящее время владелец завода задержан, ему планируется объявить обвинение, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU