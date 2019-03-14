2019-03-14T15:07:03+03:00
Экономика

Силуанов: Правительство готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки

По словам вице-премьера, разрабатывается проект поправок в валютное законодательство
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановПервый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство готово смягчить санкции для резидентов за несвоевременный возврат валютной выручки. По его словам, разрабатывается соответствующий проект поправок.

"Для участников внешнеэкономической деятельности также будем вводить и послабления с точки зрения регуляторики и снижения штрафов и санкций за отдельные нарушения валютного законодательства", - сказал Силуанов во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Штрафные санкции на несвоевременный возврат валютной выручки он назвал запредельными.

"Мы готовы понизить санкции и продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административной ответственности", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что правительство уже согласовало эту позицию с Банком России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"
Посольство РФ: доклад эстонской разведки – набор антироссийских страшилок
Столтенберг: НАТО заинтересовано в поддержке военных каналов с РФ
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Сотни жителей Малайзии пострадали из-за попавших реку химикатов
Посол РФ: никто никому не предлагал вступления Белоруссии в состав России
Власти США проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователей
Путин поручил выйти на ставку по ипотеке ниже 8 %
НАТО призывает России вернуться «без промедления» к ДРСМД
Путин призвал к ускорению темпов строительства жилья
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами