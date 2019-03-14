Силуанов: Правительство готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-14T15:07:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство готово смягчить санкции для резидентов за несвоевременный возврат валютной выручки. По его словам, разрабатывается соответствующий проект поправок.

"Для участников внешнеэкономической деятельности также будем вводить и послабления с точки зрения регуляторики и снижения штрафов и санкций за отдельные нарушения валютного законодательства", - сказал Силуанов во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Штрафные санкции на несвоевременный возврат валютной выручки он назвал запредельными.

"Мы готовы понизить санкции и продлить период, в течение которого невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета валютной выручки не будет влечь за собой административной ответственности", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что правительство уже согласовало эту позицию с Банком России.

ИСТОЧНИК KP.RU