2019-03-14T15:20:23+03:00
В мире

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины

На данный момент правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Киеве убили сотрудника администрации президента УкраиныВ Киеве убили сотрудника администрации президента УкраиныФото: REUTERS
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Сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве. В полиции отметили, что труп мужчины был найден в Шевченковском районе украинской столицы.

- Убитым оказался рядовой сотрудник администрации президента, - подтвердили полицейские

На данный момент правоохранители оперативно задержали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к убийству, сообщает украинское агентство УНН.

-Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного, - добавили в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции также отметили, что у убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.

Убитым оказался работник Администрации президента Украины Александр Бухтатый.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года на Украине убили депутата партии "Батькивщина" Сергея Гуру. Бывший охранник экс-заместителя мэра Черкасс несколько раз выстрелили в грудь и голову мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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