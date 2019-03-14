В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве. В полиции отметили, что труп мужчины был найден в Шевченковском районе украинской столицы.
- Убитым оказался рядовой сотрудник администрации президента, - подтвердили полицейские
На данный момент правоохранители оперативно задержали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к убийству, сообщает украинское агентство УНН.
-Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного, - добавили в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции также отметили, что у убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.
Убитым оказался работник Администрации президента Украины Александр Бухтатый.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года на Украине убили депутата партии "Батькивщина" Сергея Гуру. Бывший охранник экс-заместителя мэра Черкасс несколько раз выстрелили в грудь и голову мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU