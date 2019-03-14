2019-03-14T15:29:11+03:00
Политика

Столтенберг: НАТО заинтересовано в поддержке военных каналов с РФ

Генсек альянса также сообщил, что считает полезными, но недостаточными взаимные военные брифинги с Россией о проведении крупных учений
Елена Гильманова
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Генеральный секретаря НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретаря НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство Североатлантического альянса собирается поддерживать каналы военной связи, которые особенно важны в условиях кризиса. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 14 марта, ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

«Военное руководство НАТО поддерживает каналы военной связи с российскими коллегами, и альянс намерен сохранять эти каналы открытыми и доступными, в особенности в условиях кризиса», - заявлено в документе.

В докладе генсека альянса также говорится о том, что взаимные военные брифинги с Россией о проведении крупных учений приводят к «повышению предсказуемости и снижению рисков», однако НАТО считает их недостаточными. Столтенберг объяснил это тем, что брифинги не могут заменить «обязательных мер транспарентности», которые предусмотренны Венским документом 1999 года о военной транспарентности.

В том же докладе генсек НАТО призвал Россию к выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором приостановили США, и положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), адаптированную версию которого страны Североатлантического альянса так и не ратифицировали, но к которому требуют вернуться «без промедления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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